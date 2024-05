"Città di Prato" da record. Festa tra campo e tribune

L’edizione 40 del "Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato" è stata un grande successo. "Le finali hanno confermato che il torneo è stato di altissimo livello – spiega il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli – mi ha fatto piacere vedere tanti appassionati sugli spalti e avere avuto Francesca Schiavone per tutta la settimana al nostro circolo insieme alla vincitrice Lilli Tagger, che gioca ancora il rovescio a una mano e al contrario delle sue coetanee viene a rete, gli spettatori si sono divertiti anche nel maschile". Non solo tennis giocato, però, visto che anche le iniziative collaterali hanno riscosso interesse fra i frequentatori del circolo e fra i tanti pratesi accorsi in via Firenze. Si è svolta la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato: sono stati i soci del club a sconfiggere i giornalisti per 3-2 e a conquistare la Coppa della Stampa. Bella l’esibizione di tennis in carrozzina tra i migliori giocatori wheelchair toscani, che hanno palleggiato coi ragazzi della scuola tennis del Tc Prato e hanno disputato un doppio. "Per noi è stato un modo per far conoscere il tennis in carrozzina – dice il delegato Cip di Prato, Riccardo Chiti –. Ringraziamo il Tc Prato che ci ha ospitato e i ragazzi presenti".

L.M.