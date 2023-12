Cresce il movimento della Scuola del comitato grossetano. Tornei natalizi. Successo alla Uisp

Il tennis della Uisp è un’attività in crescita e il fermento a livello giovanile ne è una dimostrazione.

Sui campi del comitato di viale Europa di Grosseto sono scesi in campo per i tornei natalizi sia gli allievi del maestro Ezio Scali, che del maestro Vincenzo Spadafina.

I giovanissimi della Scuola tennis diretta dal maestro Scali si sono sfidati per conquistare un posto nel rush finale che si svolgerà il 5 e 6 gennaio sempre nell’impianto del comitato provinciale Uisp. Qualificati tra le ragazze Noemi Gozzo, Viola Di Traglia, Anna Pacchini, Miriam Bocchino, Adriana Biliorsi, Matilde Ferro. Tra i ragazzi Federico Camarri, Mirko Albini, Nicola Romanacci, Stefano Crudu, Filippo Ragni, Andrea Pieri, Leonardo Pieraccini, Marco Romani, Federico Capone, Giacomo Grechi.

Nel torneo a squadre organizzato dal maestro Spadafina, invece, sono scesi in campo Pietro Lapidari, Gioele Bernardoni, Francesco Ceccherini, Diego Amarouche, Riccardo Imperiale, Aron Niang, Tommaso Morelli.

"E’ un modo di far divertire i ragazzi – dice il maestro Ezio Scali – e di celebrare le feste, con regali natalizi. L’attività è in crescita anche grazie ai risultati dei nostri campioni a livello nazionale, noi come Uisp abbiamo tante manifestazioni in programma con circuiti sia per i giovani che per gli adulti. Atleti che giocano due, tre volte a settimane e che con i tornei iniziano a sentire le sensazioni che si provano con l’agonismo".

"Le priorità sono stare insieme e divertirsi, perché questo devono fare i bambini – aggiunge Vincenzo Spadafina –. E’ questo ciò che deve fare una scuola tennis di base. L’attività Uisp è in crescita, negli ultimi due anni grazie al nostro responsabile Claudio Gabbiani stiamo organizzando tantissimi per i bambini dai 6 anni in su. Investire tutte le fasce d’età sta avendo molto successo, abbiamo un centinaio di partecipanti".