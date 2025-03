Il Circolo La Torretta accende i motori. Team di punta la C maschile e femminile

Tanta gente e grande entusiasmo alla presentazione ufficiale delle dodici squadre dello storico Circolo Tennis Montecatini La Torretta. Nella giornata dedicata all’evento, tenutasi nella splendida cornice di Palazzo Belvedere nella cittadina termale, numerosi i partecipanti che hanno seguito con interesse i vari momenti predisposti da dirigenti e maestri della società. In sostanza, un full immersion nel tennis versione-Torretta. Prima di togliere i veli alle varie formazioni, infatti, il frontman societario Francesco Masoni ha sensibilizzato i tennisti, grandi e piccoli, e i loro familiari sulla filosofia de La Torretta: ovvero, la gara vista come completamento dell’allenamento, evitando di rincorrere la vittoria a ogni costo.

Dare importanza all’aspetto agonistico e pure al successo, quindi, ma senza drammatizzare in caso di sconfitte, perché proprie attraverso le cadute si cresce, si migliora. Dopodiché è stato il turno delle classiche premiazioni interne al Circolo: per l’anno appena trascorso, il 2024, sono stati insigniti Luisa Saquella, che ha avuto il miglior rapporto tra vittorie e sconfitte (+26); Viola Bercini, per il maggior numero di tornei vinti (5); Gemma Lucarelli, per il miglior incremento di classifica da 4.nc a 4.1; Marco Lorenzi, a cui è stato attribuito un premio speciale per il maggior numero di anni consecutivi di tesseramento agonistico (oltre 23). A tutti è andata una targa personalizzata, consegnata nelle loro mani da un emozionatissimo presidente Marcello Venturini.

È stato, poi, il turno delle nuove dodici squadre, che vanno dall’Under 10 sino alla Coppa delle Torri. Le due compagini di punta saranno la serie C maschile e quella femminile, nelle quali sono stati inseriti i nuovi arrivati Luka Plosnich (classifica 2.4), Mattia Rossi (2.5) e Asia Carrara (3.1). Infine, spazio a chiacchiere, merenda, cena e brindisi, il tutto grazie anche agli sponsor Autofficina Touring, Cartografica Toscana, Quattropetroli e Generali assicurazioni agenzia di Montecatini Terme, che hanno omaggiato gli atleti con alcune t-shirt.

Gianluca Barni