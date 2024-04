Ct Firenze, il nuovo direttivo. Pennisi confermato presidente. E stasera la "Festa dello sport"

Circolo Tennis Firenze fra passato, presente e futuro. La storica società, fondata nel 1898, con sede alle Cascine è sempre più un punto di riferimento dello sport fiorentino. A livello direttivo, dopo la rielezione di Carlo Pennisi, il Ct Firenze ha ora un nuovo consiglio così composto: presidente Carlo Pennisi, vicepresidente Daniele Taccetti, tesoriere Serafino Brunelli. Consiglieri: Alessandra Marchetti segretario, Sara Mazzetti direttore sportivo, Rodolfo Boninsegni, Luigi Caldarelli, Luca Romoli, Giancarlo Taddei Elmi. Collegio sindaci revisori: presidente Niccoló Niccoli Vallesi, Lorenzo Gambi e Lorenzo Parrini. Direttore del circolo Claudio Barsi.

Altra notizia di rilevanza sono le premiazioni in programma stasera alle 19 nella "Festa dello sport del Circolo Tennis Firenze" con riconoscimenti a singoli e squadre che si sono messi in particolare evidenza nella scorsa stagione. Inoltre verranno consegnate 4 borse di studio per l’anno 2023 agli atleti più meritevoli della Scuola tennis. Sarà poi ripercorso un bilancio e resoconto degli ultimi eccellenti avvenimenti.

"Fra i vari eventi di questo compleanno speciale dei 125 anni - afferma Carlo Pennisi - il fiore all’occhiello è stata la prestigiosa onorificenza del Fiorino d’oro, assegnata dal Comune di Firenze al nostro storico sodalizio. Siamo orgogliosi di aver ospitato la Coppa Davis che negli anni passati si è giocata sui campi del nostro Circolo". Oltre all’aspetto societario Pennisi rivolge lo sguardo a quello sportivo: "Successo di valore tecnico ed organizzativo ha avuto il torneo internazionale giovanile Under 18 ‘Città di Firenze’ che vede la presenza tutti gli anni nel periodo di Pasqua di campioni del futuro. Altro torneo tennistico nazionale giovanile è stata la ‘Babolat Cup’, unico trofeo Under 12 che si svolge in Toscana. Spazio all’agonismo, ma anche al sociale e alla solidarietà in stretto rapporto con la città".

Francesco Querusti