Ct Reggio ko con Perugia. Albinea, salvezza vicina

Stop casalingo per il Circolo Tennis Reggio Emilia, che perde 4-2 l’andata della finale promozione di A2 contro il Junior Perugia. La formazione cittadina le prova tutte pur di portare a casa un risultato positivo in vista del return match in programma domenica prossima in Umbria, ma paga dazio alla sfortuna, che la priva a causa di un infortunio rimediato in settimana a Madrid di Andrea Guerrieri, costretto ad alzare bandiera bianca senza giocare. Nel match inaugurale Reggio sfrutta il pronostico favorevole col francese Johan Tatlot, che piega Tomas Gerini con un veloce 6-2, 6-3; la squadra capitanata da Federico Ottolini avrebbe anche l’opportunità di salire sul 2-0, ma il pur generoso Riccardo Sansone cade dopo 3 ore di lotta sul filo del rasoio con Gilberto Casucci (5-7, 7-6, 7-6). Detto di Guerrieri, che si arrende senza giocare con Gian Marco Moroni, il terzo punto ospite arriva con Alessio De Bernardis, che vince 7-5, 6-3 con Riccardo Bartoli. Nei doppi Moroni e Casucci piegano 6-1, 6-0 Eugenio Zanasi e Bartoli, mentre Sansone e Tatlot rendono meno amara la sconfitta col 6-4, 6-3 a Gerini-De Bernardis.

Playout. Salvezza più vicina per il Circolo Tennis Albinea, che supera 4-2 in trasferta lo Sporting Club Sassuolo e potrà giocarsi il traguardo stagionale domenica in via Grandi. Il rientrante Cristian Carli lascia 2 soli games, nel primo set, ad Alberto Nicolini, mentre sull’altro campo Flavio Bocci regala il secondo punto agli ospiti col 6-4, 6-0 a Luca Tincani; i modenesi reagiscono col successo in 3 set di Filippo Bettini su Leonardo Iemmi, prima del 3-1 di Tommaso Iotti col 6-3, 6-2 a Giacomo Bruzzi. Nei doppi Alessandro Motti, in coppia con Iotti, regala la vittoria grazie al 6-1, 6-3 a Toschi-Nicolini, mentre Iemmi-Bocci si arrendono 6-3, 6-2 a Tincani-Bettini.