Cus Ferrara tennis: due pareggi in trasferta mantengono vive le speranze di salvezza e play off

Due pareggi in trasferta, entrambi per 3-3, per il Cus Ferrara tennis targato Salvi nel campionato nazionale di serie C. Per i ragazzi allenati da Ferdinando De Luca, ogni obiettivo è ancora possibile, si chiami salvezza o play off. Il primo pareggio è stato ottenuto contro il Circolo tennis Nettuno, con incontro disputato nell’occasione a Casalecchio. Ottima giornata da parte della coppia Giulio Malaguti e Mattia Occhiali, capaci di vincere in maniera esemplare i rispettivi singolari ed il doppio disputato. Le sconfitte sono arrivate ad opera di Andrea Cogo e Federico Lambertini. Pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca, perché dopo le prime cinque partite chiuse sul punteggio di 3-2, l’ultimo doppio vedeva la partenza lanciata dei ferraresi con un primo parziale favorevole di 6-2. Purtroppo il calo nel secondo set ha poi portato alla sconfitta finale nel tiebreak del terzo. Questa domenica l’impegno vedeva il Cus in trasferta sul difficile campo del Tc Massalombarda, formazione giovanissima come lo stesso Cus, forte di elementi di spicco nazionale come Pietro Ricci e Matteo Ceppi proveniente da Milano. Tutto quindi rimandato all’ultima giornata di gara, sui campi amici di via Gramicia contro il circolo tennis Ippodromo di Cesena.