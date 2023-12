Cus Salvi, sipario a un 2023 vincente: "Speriamo nel boom di appassionati"

Il Cus Salvi tennis chiude una stagione sportiva straordinaria, nella quale si sono registrati risultati importantissimi in ambito regionale e nazionale. Tutto questo non è un caso; la struttura Cus ha permesso al responsabile Ferdinando De Luca di lavorare per organizzare un meccanismo vincente che andasse a comprendere attività agonistica, scuola di avviamento e perfezionamento ed una parte esclusivamente dedicata all’aspetto amatoriale. Il tutto avvenuto con l’aiuto dei colleghi Maestri Filippo Luti, Andrea Remy, Davide Ghidoni e di diverse altre figure in aiuto per fare correre una macchina da oltre 450 soci tra giovani e adulti.

Questo anno i ragazzi del vivaio hanno ottenuto oltre trenta vittorie nei tornei individuali in ambito provinciale, regionale e nazionale. Leonardo Aguiari, Tommaso Botti, Alessandro Bisi, Andrea Cogo, Sara Gavagna, Giulio Malaguti, Federico Lambertini, Mattia Occhiali, Edoardo Petrucci, Federico Pigaiani, Andrea Picariello, Elena Ravani, Martina Ronconi, Giorgio Ruggeri i vincitori di uno o più tornei. Numeri impressionanti, che pongono la struttura tennis Cus tra le prime dell’Emilia Romagna.

Menzione particolare per la squadra under 14, composta da Andrea Cogo e Mattia Occhiali, capaci di vincere il titolo regionale assoluto nei mesi tra marzo e fine giugno, e la Coppa Bellenghi, campionato regionale indoor. Importante sottolineare che gli stessi, sono stati convocati più volte nei raduni della Federazione. Sono giunte anche le convocazioni nei raduni regionali per altri piccoli atleti, gli under 10 Michele Catalano e Sara Gavagna, l’under 12 Federico Pigaiani e l’under 13 Andrea Picariello.

Il responsabile De Luca sottolinea come i risultati siano frutto di un grande lavoro non solo in campo, con ore dedicate all’aspetto burocratico e organizzativo del tutto. Citazione di riguardo per Carlo Alberto Caniato, che con i suoi undici anni di permanenza al Cus, con l’ingresso ed i primi punti nel circuito Atp ha portato lustro all’intera struttura e al lavoro svolto dallo staff. "Con Carlo Alberto si è potuto sviluppare un progetto che ha visto per quattro anni protagonista anche Giulia Martinelli, vincitrice di più titoli italiani giovanili. Ora ci aspettiamo un enorme alzamento dell’interesse verso il tennis, dato dai grandi risultati in ambito mondiale. La speranza è che la città di Ferrara possa cogliere questa occasione al volo, senza farsi trovare impreparata".

Per De Luca, oltre a quello che valgono i risultati, è fondamentale fare crescere i giovani in un ambiente sano e divertente, creando dei gruppi che si rafforzino a vicenda, che diventino amici anche fuori dal campo.