Da applausi Guerrieri e Mancini. Nel torneo di tennis di Matelica battono l’agguerrita concorrenza

Nicolò Guerrieri e Asia Mancini hanno vinto il torneo di terza e quarta categoria denominato "Città di Matelica", organizzato dal Tennis Club Matelica. La manifestazione è durata due settimane in cui si sono susseguite tante partite.

Nel tabellone maschile successo di Guerrieri (3.3) del TC Castelraimondo che, in un incontro ricco di colpi spettacolari, si è imposto con il risultato di 6-1 6-3 su Michele Porcarelli (3.2), giocatore matelicese tesserato per lo Zetasport Club di Fermo. Nel tabellone femminile si è invece imposta Mancini (3.1.) del Tennis Training Foligno, che in finale ha battuto Azoitei Ana Caterina (3.1) dell’Olympia Gualdo Tadino. È stata una partita combattuta fino all’ultimo punto, ricca di lunghi scambi intensi e combattuti, conclusasi al terzo set con il risultato di 6-2 2-6 13-11. La serata è terminata con le premiazioni dei vincitori, alle quali ha partecipato Denis Cingolani, vicesindaco di Matelica, che ha consegnato i trofei assieme al presidente del circolo Yanez Lazzari e alla vicepresidente Brigitte Pellei. "Congratulazioni ai vincitori, ma anche a tutti i partecipanti e ovviamente agli organizzatori di questo splendido trofeo. Il Tennis club Matelica – spiega Cingolani – è una risorsa molto importante per la nostra città e il successo di questo torneo, che porta proprio il nome di Matelica, è una conferma delle significative attività messe in campo dai dirigenti".