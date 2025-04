Daniela Zanella trionfa al torneo femminile di tennis 'Insieme per Tommy' a Marina di Massa

Terza edizione del torneo singolare femminile di tennis “Insieme per Tommy“, organizzato dalla sezione massese “Bacchilega-Targioni“ dell’Unione nazionale veterani dello sport e terza vittoria per Daniela Zanella. Alla fase finale disputata al Tennis club Gli amici del tennis a Marina di Massa, sono approdate oltre a Zanella, Jessica Carletto, Paola Ferrari ed Elisabetta Tonini. Nelle due semifinali la regina incontrastata del torneo ha prevalso per 6/1 e 6/2 sulla Carletto, mentre la Ferrari ha vinto a tavolino sulla Tonini ritiratasi per infortunio.

Finale senza storia quella vinta da Zanella su Ferrari con un doppio sei a zero. Non solo sport ma anche beneficenza da parte dei veterani massesi che hanno consegnato il ricavato dell’iniziativa, comprensivo del contributo della presidenza nazionale Unvs e inserito nel progetto “Sportinclusive“ finanziato da Sport e Salute, all’Associazione “Insieme per Tommy“. Dalle mani del segretario Giuseppe Milani a quelle dei due presidenti Isabella Galvani e Luca Tonozzi. Presenti per l’occasione anche il presidente Unvs Massa in carica Enrico Giovanni Barsotti, il presidente onorario Ettore Biagini, la consigliera Nicoletta Roni, il consigliere comunale nonché consigliere Unvs Lodovico Andreazzini e l’assessore allo sport del Comune di Massa Roberto Acerbo.

Stefano Guidoni