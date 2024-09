Europei Under 14. Nerelli, buona prova

Una bella esperienza per Anna Nerelli nella spedizione azzurra ai Campionati europei under 14. La giovane tennista grossetana del Circolo Tennis Grosseto, fresca di doppio titolo italiano (singolare e doppio) under 14 è appena tornata dalla Repubblica Ceca con la nazionale e dove si è fatta le ossa al cospetto delle migliori giocatrici d’Europa di categoria. Si è quindi chiusa l’esperienza dei quattro giocatori italiani impegnati questa settimana a Most (Repubblica Ceca).

Seguiti dai tecnici della Fitp Tomas Tenconi e Cristian Vinco, Giorgio Ghia, Cesare Cattaneo, Anna Nerelli e Silvia Dalle Molle hanno salutato la rassegna continentale uscendo di scena agli ottavi di finale del tabellone di doppio e, nel caso di Cattaneo, anche nel medesimo turno nel draw di consolazione nella prova individuale.

A livello di singolare, tutti e quattro i portacolori azzurri sono stati omaggiati di un bye al primo turno. Cattaneo ha perso nel suo match d’esordio con il norvegese Thorsnes, staccando così il pass per il "Bonus Draw", mentre Ghia ha debuttato con un netto 6-0 6-1 ai danni dell’andorrano Blasi Almeyda prima di arrendersi in lotta, in tre set (5-7 6-2 6-3) al finlandese Tuomolin, decimo favorito del seeding. Nel torneo femminile, Nerelli ha prevalso sulla spagnola Cortes Medrano per 7-6(5) 6-1, trovando poi strada sbarrata al terzo round al cospetto della prima testa di serie Kovackova (6-1 6-3), mentre Dalle Molle è stata sconfitta dalla numero 7 Markina per 6-3 6-3 dopo il duplice 6-2 inflitto alla georgiana Chachkhunashvili nel primo incontro.

Nei tabelloni di doppio, invece, le due coppie azzurre sono uscite di scena agli ottavi di finale: Cattaneo e Ghia sono stati battuti per 6-2 6-4 dai cechi Dufek e Marsik, mentre la coppia femminile Dalle Molle e Nerelli è stata superata dalle 6-1 6-4 contro le lettoni Berzina e Markina.