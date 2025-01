Finisce il sogno del mancino bustocco. Bellucci eliminato al secondo turno delle qualificazioni agli “Australian Open“

Finisce al secondo turno come l’anno scorso la corsa di Mattia Bellucci nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam stagionale al via lunedì 13 gennaio sul cemento di Melbourne. Il mancino bustocco, numero 101 del mondo e seconda testa di serie del tabellone cadetto, è stato sconfitto dal francese Terence Atmane con il punteggio di 7/6(7), 6/4. Dopo avere recuperato un break di svantaggio nel primo set, Bellucci non ha sfruttato un set point sul 7-6 nel tie break sul proprio servizio, cedendo tre punti filati, e nel secondo ha ceduto la battuta nel decimo gioco. Silvio De Sanctis