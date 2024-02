Giovanili. Il Ct Grosseto presenta i team

Il Circolo Tennis Grosseto ha presentato le squadre giovanili. L’attività del Ct Grosseto di via Cimabue non si ferma. Domenica scorsa, infatti, si è tenuta la presentazione delle squadre giovanili.

Ad accompagnare i giovani atleti i maestri e i componenti del consiglio del circolo presieduto da Paolo borghi. Il 2023 è stato ricco di soddisfazioni per il Circolo Tennis Grosseto: dopo l’ottimo risultato ottenuto nel Grand Prix Scuole tennis, dove il sodalizio di via Cimabue si è piazzato al primo posto in Toscana, il Circolo cittadino ha conquistato il primo posto del Trofeo Fitp con 77 punti, precedendo oltre cento circoli tennis di tutta Italia.

Non era mai accaduto che il Circolo Tennis Grosseto arrivasse a un risultato così prestigioso: il record precedente era il terzo posto a livello italiano. A ciò si è aggiunta la vittoria dello scudetto giovanile femminile.

Con questa presentazione si inaugura la stagione 2024, che punterà a bissare i successi ottenuti nell’anno appena passato. Intanto l’attività agonistica del circolo è iniziata con la prima giornata del campionato giovanile. Le sei squadre impegnate nel campionato Fit Junior Program sono già scese in campo. Ottimi piazzamenti nei gironi dove i ragazzi hanno difeso i colori del circolo qualificandosi primi nelle categorie "Super green" e secondi nelle categorie "Super orange" e "Green". I giovani atleti saranno in campo già nel fine settimana per il Fit Junior Program di singolare e nei prossimi week end per continuare invece il campionato a squadre. Intanto Anna Nerelli in queste settimane era impegnata in Norvegia nel torneo Tennis Europe Oslo. La tennista grossetana ha raggiunto la semifinale sia in singolare.

I prossimi appuntamenti saranno impegnativi per Anna Nerelli che proverà a giocare Les Petites As in Francia e poi partirà per la Winter Cup dove difenderà i colori dell’Italia insieme alle altre atlete azzurre.