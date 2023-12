Gli ultimi risultati. Bene anche il Ct Etruria, con i suoi giovani talenti. Il Tc Bisenzio fa festa. Vicono Pieri e Catini

Tc Bisenzio sugli scudi. Samuele Pieri e il suo compagno Niccolò Catini sono riusciti a conquistare la vittoria nel torneo di doppio Itf da 15.000 dollari che si è disputato a Antalya in Turchia. In finale Pieri e Catini hanno sconfitto la coppia Golubev-Tiurnev con il risultato di 2-1 (6-2, 2-6, 10-7). Ottimo anche il torneo singolare disputato da Pieri, atleta tesserato per il Tc Bisenzio, che si è dovuto arrendere soltanto in semifinale alla testa di serie numero 7 del tabellone, lo spagnolo Max Alcala Gurri, venendo sconfitto per 2-1 (7-6, 4-6, 3-6).

Nel frattempo il Ct Etruria si è messo in luce grazie ai suoi giovani talenti. Altra bella prestazione dell’Under 16 Niccolò Peruzzi, impegnato in terra veneta nel "Torneo Rodeo di Terza Categoria" che si è svolto al Tennis Club Arca 974 di Spinea, in provincia di Venezia. L’allievo dei maestri Elia Grossi e Samuele Spampani, preparato atleticamente dalla dottoressa Susanna Sarti, ha chiuso al secondo posto la manifestazione, confermando il suo ottimo momento di forma che, di recente, lo ha visto esordire nel campionato invernale con la squadra di seconda divisione del circolo.

Peruzzi, accreditato della testa di serie numero due del tabellone, è entrato in competizione nei quarti di finale battendo Marco Fortin Marco del Tc Barchessa di Treviso col punteggio di 2-1 (4-1, 2-4, 10-8). In semifinale il giovane tennista pratese ha incontrato la testa di serie numero tre del tabellone, Adrian Dittadi, atleta tesserato per la Canottieri Padova, liquidandolo con un duplice 4-1. In finale, nella parte alta del tabellone è arrivato il fiorentino Lorenzo Cheng, Under 16 tesserato per il Tennis Park di Calenzano. Vinto il primo set agevolmente per 4-0, Peruzzi ha perso il secondo set per 4-2 e poi ha dovuto cedere nettamente al tie-break, venendo superato per 10-0 e consegnando all’avversario la vittoria.

L. M.