Il primo atto. Circolo Tennis "La Torretta». Entusiasmo al via della stagione

Tanta gente e grande entusiasmo per la presentazione delle squadre del Circolo Tennis La Torretta di Montecatini Terme. La società presieduta da Marcello Venturini ha scelto lo "Studio 73" di Uzzano per togliere i veli alle sue 17 formazioni, 11 giovanili e 6 di serie D (la passata stagione erano 15). Duecento persone hanno fatto da cornice all’evento, applaudendo i portacolori termali, a partire dalle compagini di punta, le D1, maschile e femminile, con i nuovi acquisti Francesco Canò (classificato 2.4), Lorenzo Picchi (2.6) e Vanessa Biagioni (2.8). Questo è l’organico di D1 maschile: Canò, Picchi, Gery Silvestri (2.6), Matteo Crescenzio (3.2), Andrea Cipriani (3.3), Alessio Di Stefano (3.3) e Marco Lorenzi (3.5). Questo, invece, quello di D1 "gentil sesso": Biagioni, Aurora Lisi (2.8), Isabel Bentivegna (3.2), Alice Ghieri (3.3), Matilde Sadotti (3.4), Lara Nottoli (3.5) ed Emma Martelli (4.3). L’occasione è stata propizia per festeggiare i ragazzi che più si sono distinti nel 2023: Elia Santini, premiato per il miglior incremento di classifica, da non classificato a 4.1, Edoardo Rossi, insignito per il maggior numero di tornei vinti (4), Alice Ghieri, per la maggiore differenza tra incontri vinti e persi (+14) e Gery Silvestri, per aver raggiunto la miglior classifica di un atleta cresciuto nel vivaio (2.6).

Gianluca Barni