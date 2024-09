Il Tc Italia torna a dare l’assalto allo scudetto. Sorteggiati i gironi, ecco le avversarie

Tennis Club Massa Lombarda, Tc Santa Margherita Ligure e Tc Palermo: ecco le formazioni che contenderanno al Tc Italia la qualificazione alla fase finale del campionato italiano di tennis a squadre, con in palio lo scudetto sulla maglia nella stagione successiva. Il via tra un mese, il 3 ottobre con il turno casalingo contro il Tc Palermo, L’ultima partita della fase eliminatoria il 10 novembre contro il Tennis Massa Lombarda. “Un girone tutto da scoprire – ha sottolineato il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai -: la qualificazione alle semifinali è il nostro obiettivo ma dobbiamo fare conti su due pronti, la qualità degli avversari e gli impegni internazionali dei nostri tesserati”. E fra i tesserati del Tc Italia, c’è anche un signor Jannik Sinner che però è praticamente impossibile che possa rispondere presente alle gare di campionato.

In ogni caso, il Tc Italia ha una rosa di sedici elementi nel quale si fondono gioventù ed esperienza, talento consolidato e promesse in fase di emersione, sotto l’attenta guida – tecnica e psicologica – di Matteo Marrai. Accanto agli esperti Stefano Travaglia, Walter Trusendi e Matteo Marrai (tesserato anche come giocatore oltre che come capitano non giocatore), i giovani e promettenti Lorenzo Carboni, Marco Furlanetto, Daniele Rapagnetta e Gabriele Celeri, gli stranieri pronti a rispondere presente, gli spagnoli Pablo Ruiz e Miguel Antonio Dimas, il monegasco Valentin Vaquerot, il ceko Lukas Rosol e lo slovacco Andrej Martin.

Negli altri gironi, ovviamente c’è molta sostanza e qualità. Fra i big nazionali e internazionali, anche personaggi del calibro della medaglia di bronzo olimpica, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini (nel Tennis Park Club Genova) e del danese Holger Rune del Tennis Sassuolo. Gli altri gironi eliminatori promettono scintille e spettacolo: nel numero 1, Selva Italia, Park Genova, Bassano ed Eur Sporting ; nel 2, Tc Crema, Ct Vela Messina, Tc Sinalunga e Ata Battisti Trento; nel 3, Tc Sassuolo, Tc Rungg Sudtirol, Tc Pistoia e Tc Parioli. La prima classificata accede alle semifinali, la seconda rimane in serie A1, la terza e la quarta vanno ai playout affrontando in partite di andata e ritorno, una squadra quarta o terza classificata degli altri gironi con in palio la permanenza in serie A1.