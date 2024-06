Il Tennis Marfisa è promosso in serie C

La squadra maschile del T.C. Marfisa iscritta al campionato di serie D1 ha centrato la promozione in C. La compagine capitanata da Emiliano Spettoli si qualifica ai playoff vincendo due partite su tre nel girone eliminatorio: a Faenza si impone per 4-1, in casa contro Ravenna Tennis Center per 3-2 e come ultima partita la sconfitta per 3-2 a San Giovanni in Persiceto, dove è stata fondamentale la vittoria in doppio (Spettoli/Russo) per vincere il girone. Per la promozione è stato necessario vincere due turni nel tabellone ad eliminazione diretta: il primo in casa contro il Circolo Ronconi di Cesena per 3-1: Eugenio Bighi, Emiliano Spettoli e Mattia Vincenzi conquistano i tre singolari. Domenica scorsa secondo e decisivo incontro per la promozione giocato sui campi di casa contro Castenaso. A permettere al Marfisa di vincere e quindi di andare in serie C ci hanno pensato Eugenio Bighi, Manuele Di Nicola e Andrea Lugo, che si sono aggiudicati i 3 punti utili per la promozione.