Il torneo Città di Castelfiorentino. Cortecci, scacco matto ai favoriti. Nel padel vincono Remedi-Licciardi

Pietro Cortecci è stato il primo a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del ’Città di Castelfiorentino’, torneo open maschile di tennis organizzato dalla locale Polisportiva I’Giglio e Tennis on Tour che ha riscosso un grande successo di pubblico, come testimoniato dagli oltre 800 spettatori che hanno assistito alle due serate conclusive. Il ventisettenne senese, testa di serie numero 4 grande speranza in età giovanile e tornato alla ribalta ad altissimi livelli da qualche anno, ha battuto in semifinale e finale i due grandi favoriti Tommaso Compagnucci e Niccolò Baroni. Dopo aver regolato 6-3 6-0 il numero 1 del seeding e 648 del mondo, nella finalissima ha piegato il ventenne viareggino, uno dei giovani più in ascesa del circuito professionistico, con un doppio tie-break al termine di tre ore e quindici minuti di lotta estrema.

Il momento clou è stato quando Baroni ha annullato un primo match-point sul 5-3 nel secondo set e si è portato avanti per 6-5: Cortecci, visibilmente sfinito, ha messo tutto quello che aveva, annullando una palla set con un diritto fantascientifico, ed è riuscito ad evitare un terzo set che senza dubbio sarebbe stato fatale, alzando le braccia al cielo davanti a un pubblico estasiato. Oltre al tabellone tennistico il torneo, con un montepremi da settemila euro, si è giocato anche il torneo di padel con la coppia formata da Nicola Remedi e Simone Licciardi che ha legittimato i favori del pronostico sbaragliando la concorrenza. I campioni italiani in carica over 35 hanno dominato gli avversari, in particolare nell’atto conclusivo, dove il duo composto da Niccolò Colzi e Jaime Fermosell Delgado, quest’ultimo numero 144 al mondo, non ha avuto scampo arrendendosi con un duplice 6-1.

Il torneo è nato per ricordare l’amatissimo maestro di tennis Vieri Angelucci, prematuramente scomparso un anno fa ma sempre nel

cuore di tutti gli amici e gli appassionati castellani. Per lui gli allievi della scuola tennis del I’Giglio hanno fatto volare tanti palloncini bianchi e i familiari letto un ricordo. Dopo il successo di questa prima edizione, adesso appuntamento all’anno prossimo.