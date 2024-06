Internazionali Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup. Darderi in finale spazza via Nagal e si prende il torneo: da oggi è il numero 3 d’Italia

"Il mio obiettivo è diventare il primo italiano a vincere a Perugia". E l’obiettivo Luciano Darderi lo ha raggiunto, spazzando via in finale con un perentorio 6-1, 6-2 Sumit Nagal. In nove edizioni del Challenger perugino nessun italiano era mai stato in grado di alzare il trofeo più ambito. L’azzurro è stato il padrone degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. La finale sulla terra umbra si rivela forse la partita più semplice per lui, che spazza via il tennista indiano in poco più di un’ora. Un 6-1 6-2 senza appello, che permette al ventiduenne di essere da oggi il numero 34 al mondo e di diventare il numero 3 d’Italia, superando anche Matteo Arnaldi. La partita è stata da subito indirizzata nel verso giusto, con Nagal che arranca e fatica a rimanere sul pezzo. Mentre Darderi non concede nulla in battuta (due punti concessi complessivamente con la seconda), Nagal offre subito due chance di break mettendo il rovescio in rete. Ma non c’è praticamente partita: Luciano domina in lungo e in largo, con il primo set che si conclude in meno di mezz’ora. Il secondo set si presenta più combattuto con i due che vanno sul 2-2. Ma Darderi inserisce la marcia giusta e chiude la contesa in maniera rapidissima. Si è conclusa con un grande successo di pubblico un’altra edizione degli Internazionali di Perugia. Spalti gremiti e tanti applausi per tutti i protagonisti che hanno partecipato alla settimana di tennis perugino.