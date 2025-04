Internazionali femminili di Brescia: il torneo Itf W75 torna al Castello di Brescia

Nel calendario femminile dell’International Tennis Federation il torneo era presente già da settimane, nella sua classica collocazione a cavallo fra maggio e giugno, ma per l’ufficialità mancava qualche dettaglio. Ora, invece, c’è il semaforo verde: la sedicesima edizione degli Internazionali femminili di Brescia, torneo Itf di categoria W75 dotato di 60.000 dollari di montepremi, torneranno nell’affascinante cornice del Castello di Brescia da lunedì 26 maggio a domenica 1° giugno. La manifestazione di anno in anno ha saputo crescere e migliorarsi, accompagnando il percorso di tante giocatrici di altissimo livello. Basti pensare che tutte le cinque protagoniste del trionfo italiano del 2024 nella “Billie Jean King Cup“ – Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani – sono passate almeno una volta dai campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911, dove la toscana Paolini (oggi numero 7 del ranking Wta) ha vinto nel 2019 un titolo che all’epoca le diede lo slancio decisivo verso l’ingresso nelle prime 100 del mondo.

Ma negli anni da Brescia sono passati tanti altri nomi noti della racchetta, impreziosendo un albo d’oro che ripartirà dalla doppietta dell’ucraina Katarina Zavatska, unica nella storia capace di imporsi per due anni consecutivi. Per conoscere l’elenco delle partecipanti bisognerà attendere fino ad una quindicina di giorni prima dell’evento, di nuovo in concomitanza con la prima settimana del Roland Garros; ma nel frattempo la macchina organizzativa si sta muovendo ed è partito il conto alla rovescia verso un torneo che si conferma fra i più prestigiosi in Italia a livello Itf, insieme a quelli di Caserta e Cordenons. "Siamo felici – dice Alberto Paris, storico direttore del torneo sin dalla prima edizione del 2008 – di annunciare il ritorno degli Internazionali femminili di Brescia: una sfida che ogni anno si fa sempre più intensa, richiedendo standard più elevati e dunque maggiori sforzi organizzativi. Inoltre, quest’anno è emerso anche il problema della club house del circolo, che nel corso del torneo ha sempre ospitato il ristorante di giocatrici e staff, mentre al momento risulta inutilizzabile per questioni di autorizzazioni comunali. Stiamo lavorando per trovare una soluzione alla problematica e confidiamo nel sostegno delle istituzioni, per garantire a giocatrici e appassionati dei servizi in linea con il valore dell’evento che organizziamo da quasi vent’anni. Dal punto di vista sportivo, invece, ci attendiamo una settimana come sempre ricca di tennis, entusiasmo e socialità, anche grazie a un pubblico cresciuto di anno in anno, fino ad affollare le tribune già dai primi giorni".

Confermati anche gli altri tre appuntamenti ospitati dal Tennis Forza e Costanza 1911, a partire dal Camozzi Open – Memorial Camozzi, torneo Futures di tennis in carrozzina da 5.000 euro di montepremi, in programma dal 16 al 19 maggio nella sede di via Signorini. A luglio i due eventi under 12 del calendario Tennis Europe. Al.St.