Le gare dei cussini. Ottimi risultati nei trofei giovanili

Grandi risultati per il Cus Ferrara tennis targato Salvi, con i quarti di finale ottenuti nella Coppa Micheli e nel Trofeo Bellenghi, i campionati a squadre invernali giovanili. Dopo avere passato indenni l’impegnativo girone di eccellenza, la coppia formata da Tommaso Caniato e Andrea Picariello, ha ottenuto una importante vittoria contro il Circolo tennis Reggio Emilia, negli ottavi di finale del tabellone ad eliminazione diretta del Bellenghi. Partita disputata in casa, dove il capitano Ferdinando De Luca, ha schierato nel primo singolare Caniato, che ha dato tutto quello che aveva, uscendo sconfitto dopo oltre due ore di gioco contro il coetaneo Mario Tribuzio, con il punteggio di 46/64/11-9 al tiebreak del terzo. A ristabilire la parità, ci ha pensato Picariello, che non ha avuto problemi nel battere 60/64 Edoardo Setti. Periodo molto positivo per Picariello, reduce da diversi ottime prestazioni con giocatori di livello nazionale, che gli hanno permesso la promozione alla classifica 3.2. Doppio di spareggio al cardiopalmo con successo della coppia Caniato/Picariello, dopo altra battaglia di due ore e mezza, contro Tribuzio/Zecchi chiusa 75/46/10-8 al terzo. Per i quarti di finale, sabato prossimo impegnativa trasferta sui campi del Tc Fidenza, valevole per l’accesso alla semifinale contro la vincente tra Faenza e Viserba. Christian Curti e Mattia Bruni sono stati invece i due protagonisti selezionati dal tecnico De Luca, per affrontare il tabellone finale del Micheli contro il Tc Laghi di Ravenna.

Dopo tre vittorie nel girone, con primato e qualificazione, anche in questa occasione una netta vittoria per 2-0, senza dover ricorrere al doppio.