Lutto per Papa Francesco: stop al torneo giovanile al Circolo Tennis Firenze

Il lutto per la morte di Papa Francesco ha imposto uno stop anche al torneo internazionale giovanile che avrebbe dovuto concludersi ieri al Circolo tennis Firenze. È stata infatti disputata solo la finale femminile che si è giocata al mattino mentre quella maschile fra lo sloveno Ziga Sesko e il montecatinese Lorenzo Balducci è stata rinviata a stamani con inizio alle ore 10.

Fra le donne non ci sono state sorprese: ha vinto la diciassettenne tedesca Eva Bennemann, prima testa di serie e numero 68 delle classifiche mondiali Itf junior, che ha sconfitto per 6-4, 6-1 la connazionale, coetanea e partner di doppio Victoria Pohle, numero due del seeding e 70 del ranking.

È stato un match senza storia fra le due giocatrici che avevano dominato il tabellone anche se il cammino di Bennemann è stato assai più spedito di quello dell’amica che è anche sua compagna della Nazionale giovanile; in cinque turni disputati (compresa la finale) ha sempre vinto in due set lasciando per strada appena 20 giochi in tutto. E anche il match clou è stato a senso unico: equilibrato e lottato solo il primo set mentre nel secondo Pohle è affondata sotto una raffica di colpi più vari e di maggiore potenza. Alla vincitrice è stato assegnato il 5° Trofeo "Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry", riconoscimento istituito nel 2019 dal circolo delle Cascine in ricordo della sua giocatrice che fu campionessa italiana per due anni consecutivi e volontaria, come crocerossina, in prima linea durante il primo conflitto mondiale.

Conclusi pure i due tornei di doppio: fra gli uomini gli americani Ford McCollun e Nishal Spurling (testa di serie numero 4) si sono imposti per 7-5, 6-2 sul neozelandese Cody Atkinson e l’iberico Iker Ibarrondo; nel femminile il duo azzurro composto da Fabiola Marino e Carla Giambelli ha avuto la meglio per 7-6, 6-4 sulle favorite Bennemann e Pohle, vincitrice e finalista del singolare. Alla premiazione, con i dirigenti del circolo e il giudice arbitro Daniele Morossi, ha presenziato l’assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini.

