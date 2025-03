Manifestazioni federali 2025. Numeri record per il Ct Firenze. In gara 33 squadre del circolo

Record di squadre iscritte alle manifestazioni federali del 2025 per il Circolo Tennis Firenze. "Siamo un club in crescita come dimostrano le iscrizioni ai campionati Fitp - precisa la direttrice sportiva, Sara Mazzetti - che vedranno la presenza di 33 squadre del nostro circolo".

Si tratta del record assoluto degli ultimi 20 anni con gruppi composti al 90% da atleti del corpo sociale. Si inizia dai più piccoli con la Red, Orange e Green Cup classe 2020-2016. Si prosegue con gli Under 10 misto, poi Under 12/14/16 fino all’Under 18 maschile e femminile. Salendo poi alla serie D, in specifica D1/D2/D3 maschile e femminile, in molti casi anche doppie squadre A e B di Serie D2. Da ricordare la serie C maschile e la serie B1 femminile. Spazio infine alle formazioni Lady e Veterani fino agli Over 75.

Oltre alle competizioni a squadre il fiore all’occhiello del Ct Firenze è il torneo internazionale giovanile di Pasqua che si svolgerà dal 14 al 21 aprile e richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. A fine settembre, sempre al Ct Firenze, si svolgerà la Babolat Cup, tappa nazionale Under 12 maschile e femminile. F. Que.