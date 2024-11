Match Ball, sfida da non sbagliare

Domani spettacolare sfida di andata della finale play off tra Match Ball Firenze e Canottieri Padova. Si gioca sui campi di Candeli a Bagno a Ripoli, con inizio alle 10 e ingresso libero. La vincente salirà in A1, massima serie tennistica. Bella era stata l’affermazione in semifinale del Match Ball per 4-1 contro il Ct Maglie. La differenza l’ha fatta la vittoria di Jacopo Berrettini, che era sotto 5-3 al terzo set, per 3-6 6-0 7-5 su Olek Prykhodk portando sul 3-1 ai singolari il circolo bianco verde. Gli altri successi sono stati di Andrea Meduri, Gimbo Ferrari e nel doppio la coppia Meduri-Sciahbasi. "E’ un campionato ad alto livello ed equilibrato. In semifinale la squadra è stata fantastica - dice il presidente Casamonti - un plauso a tutti i componenti per la bravura e lo spirito di gruppo e ai nostri numerosi sostenitori".

F. Que.