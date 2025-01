Memorial Pistoia, vince Falevolti

Grande successo per la quarta edizione del Memorial ‘Daniele Pistoia’ under 20, organizzato dalla sezione tennis della Polisportiva Le Sieci. La manifestazione si è conclusa sul campo coperto in terra rossa della Polisportiva in via dei Mandorli. La finalissima ha visto contendersi il trofeo i due giocatori più accreditati. La coppa è stata alzata da Lorenzo Falevolti, che ha avuto la meglio col punteggio di 6-1, 3-6, 10-7 su Lorenzo Braccini, vincitore della passata edizione. E’ stato un derby finale targato Match Ball Firenze, visto che entrambi i protagonisti sono tesserati per il circolo di Candeli. Al termine della sfida le premiazioni sul campo a cura del presidente Daniele Donnini, con l’incasso del torneo devoluto in beneficenza all’Associazione di Zia Caterina e infine l’appuntamento alla prossima edizione, in programma a dicembre del 2025.

F. Que.