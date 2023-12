Padel: al Tc Raffaelli. Ecco i vincitori del titolo toscano

Luca Pippi e Andrea Tanini in campo maschile, Giulia Cascapera e Letizia Loré in quello femminile sono i vincitori del titolo toscano a coppie di padel: la fase finale della manifestazione si è svolta della PadelArena all’interno del Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi. Nella finalissima maschile, Luca Pippi (tesserato per il club di casa) e Andrea Tanini hanno superato per 6-1, 6-4 la coppia composta da Marco Lepri e Lorenzo Fantozzi. Fra le ragazze, sotto i colpi di Giulia Cascapera e Letizia Loré sono “cadute” Francesca Mazzei e Giulia Vagini (6-1, 6-2). Per organizzare al meglio questa manifestazione, i dirigenti del Tennis Raffaelli hanno potuto contare sul sostegno di sponsor locali quali il ristorante “Il Fortino” e le profumerie “Rossi”.