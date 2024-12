Perugia non ha mai perso. Ma Reggio insegue il sogno

Finale promozione, atto primo. Il Circolo Tennis Reggio Emilia ospita alle 10, nell’andata del secondo e decisivo turno dei playoff di Serie A2 maschile, il Junior Perugia, con l’intento di provare lo sgambetto ai quotati avversari: d’altronde il morale del gruppo capitanato da Federico Ottolini è altissimo, dopo la vittoria ottenuta in trasferta domenica scorsa al doppio di spareggio contro il TC Bisenzio.

Battere gli umbri, che tra 7 giorni avranno il return match in casa, non sarà tuttavia affare semplice: Perugia, infatti, è ancora imbattuta in stagione, avendo vinto il proprio girone di regular season (quello dove c’era anche Albinea) con 3 vittorie ed altrettanti pareggi.

Il giocatore più pericoloso è indubbiamente il 23enne Passaro, che a settembre ha raggiunto la posizione numero 106 del ranking Atp, mentre lo straniero è solitamente l’olandese Slump: entrambi, visti i loro impegni rispettivamente in Portogallo e in Turchia, sono in dubbio per la sfida odierna; a completare l’organico ci sono Moroni e Gerini, oltre ai "vivai" Casucci e Trivunac. Il CT Reggio risponderà col solito quartetto di singolaristi composto da Guerrieri, il francese Tatlot, Sansone e Bartoli, mentre in doppio potrebbe esser schierato, come domenica scorsa, Zanasi.

Playout. Per giocarsi il mantenimento della categoria, il Circolo Tennis Albinea dovrà giocare un duplice derby con lo Sporting Club Sassuolo. Si comincia, sempre alle 10, in terra modenese, prima del return match di domenica 8 in via Grandi: Iotti e compagni sono reduci dalla sconfitta nel primo turno con Brindisi, probabilmente la formazione più titolata tra quelle che hanno preso parte agli spareggi retrocessione, arrivata in emergenza ma provandoci fino in fondo. Sassuolo, che non ha mai ottenuto una vittoria (in regular season un pari e 5 kappao) si affida a Marchetti e Bettini, oltre ai "vivai" Tincani, Toschi e Bruzzi.

Da parte albinetana si spera di recuperare Carli, che nel match di 7 giorni fa ha dato forfait, ma la sua presenza è in dubbio, mentre è sicuramente out il lungodegente Bocchi: se il primo non dovesse farcela, spazio al veterano Motti, che giocherebbe il singolare oltre al doppio.