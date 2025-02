Pickleball. Un weekend al Tc Raffaelli

Oggi e domani, sui campi del Tc Raffaelli di Forte dei Marmi, ecco una doppia ‘razione’ di pickleball, sport derivato del tennis (così come il padel) che sta bruciando le tappe della notorietà e dell’affetto degli sportivi. "Una grandissima sorpresa", commentano Filippo Grasso ed Andrea Parenti, coordinatori dell’attività sportiva al ‘Raffaelli’. Ad accendere la miccia dell’interesse, con una serie di lezioni molto qualificate, il maestro Marco Betti, un guru del pickleball, nominato nei giorni scorsi fiduciario provinciale di questa disciplina sportiva che sta bruciando le tappe.

I due corsi in programam in questo fine settimana all’insegna della novità del momento sono così articolati: oggi dalle 11 alle 14 e domani dalle 10 alle 13. Il Tc Raffaelli, con il suo staff, è pronto ad accogliere aspiranti atleti e semplici curiosi. Provare per credere.