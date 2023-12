Prestigio. Il Ct Grosseto al top. La Scuola scala i vertici nazionali

La Scuola tennis del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue si conferma come un centro di livello nazionale. La Fit ha pubblicato le graduatorie delle scuole tennis 2023 che si basano sui risultati individuali, sui risultati delle gare a squadre dai più piccoli ai più grandi di tutti i giocatori e giocatrici under 20. Le scuole tennis si dividono in 5 categorie: top school, super school, standard school, basic school e club school.

Il Ct Grosseto è standard school e quest’anno non solo ha riconfermato l’ottimo risultato dello scorso anno, ma lo ha migliorato classificandosi per il secondo anno consecutivo primo circolo tennis assoluto in Toscana davanti anche a tutte le top e super school, e terza standard school d’Italia su 437 scuole nonché nona scuola tennis d’Italia assoluta su 1937 scuole tennis. Un risultato pazzesco grazie ai risultati di tutti i ragazzi, dai piccoli del Fit junior program fino alla vittoria del titolo italiano nella gara a squadra under 14 femminile, fino ai risultati individuali dei ragazzi ed all’ottimo lavoro svolto dai maestri Valeria Prosperi, Alberto Sarubbi, Giulio China e Fabio Parigi.

"E’ un risultato immenso – dicono i maestri Giulio China, Fabio Parigi, Valeria Prosperi e Alberto Sarubbi –, pensare a quanti grandi circoli ci sono in giro per l’Italia e noi nel nostro piccolo riusciamo a fare questi risultati. Finalmente abbiamo riportato il Ct Grosseto nel podio italiano".