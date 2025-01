Riconoscimento. Circolo di via Cimabue ’Standard School’, è primo

TENNIS

La scuola tennis del Circolo Tennis Grosseto ancora sugli scudi. Per l’attività svolta nel 2024 la scuola tennis di via Cimabue ha ottenuto il primo posto in Italia tra le "Standard School". Un risultato grandissimo, con il Ct Grosseto che ha ottenuto 5350 punti staccando di 550 la seconda, ovvero il Ct Pescara. Come tutti gli anni sono state rese note le classifiche riguardati tutti i risultati delle varie scuole tennis d’Italia e quella del Ct Grosseto si è classificata al primo posto su 404 "Standard School" nonché nona scuola tennis assoluta su 2005 scuole tennis a livello italiano. Un risultato incredibile, frutto dei risultati ottenuti dal settore agonistico seguito dai maestri Valeria Prosperi, Alberto Sarubbi, Giulio China e Fabio Parigi. "Abbiamo appreso di questo grande risultato - spiega la maestra Valeria Prosperi -, e con estremo orgoglio e soddisfazione possiamo annunciare che se già l’anno scorso eravamo arrivati primi in Italia nel trofeo giovanile Fitp e terzi in Italia come "Standard School" quest’anno abbiamo migliorato questo risultato e siamo in vetta alla classifica delle "Standard School". E’ un risultato che ci siamo guadagnati sul campo e che conferma ancora una volta come il lavoro, il sacrificio, la passione e la dedizione portino a grandi risultati che mai prima d’ora il nostro circolo aveva raggiunto.

Il nostro è un lavoro che ti tiene in campo sette giorni su sette, che non ha orari, che è fatto di trasferte, gare, pressioni, organizzazione, vittorie che ti fanno emozionare e sconfitte a volte pesanti. Tutto questo lo capisce solo chi ci sta dentro ma poi davanti a questi grandi risultati che da anni ci portiamo a casa non possiamo che essere fieri di quello che stiamo costruendo e ringraziare tutti i nostri fedelissimi ragazzi e le loro famiglie che da anni ci seguono". Le classifiche delle scuole tennis si basano sui risultati individuali, sui risultati delle gare a squadre dai più piccoli ai più grandi di tutti i giocatori e giocatrici under 20. Le scuole tennis si dividono in 5 categorie: top school, super school, standard school, basic school e club school.