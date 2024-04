Sinner fatica ma batte Khachanov: è ai quarti del Masters 1000 di Madrid

Roma, 30 aprile 2024 – Jannik Sinner continuerà ad inseguire il titolo del Masters 1000 di Madrid. Dopo alcune ore di apprensione, con i fastidi all'anca destra che avevano portato l'azzurro e il suo entourage a valutare un possibile ritiro precauzionale dal torneo spagnolo, l'azzurro ha deciso ugualmente di scendere in campo contro il russo Karen Khachanov, superando il numero 17 al mondo in tre set con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3 al termine di un match più sofferto del solito per il numero uno del tennis italiano, complice forse proprio una forma non ottimale. Incontro ruvido sin dai primi scambi per Sinner, che deve fare i conti con la grande aggressività di Khachanov e una prima di servizio che fatica ad ingranare.

Jannik Sinner (Ansa)

Nei primi sei game, l'azzurro serve con il 54% di prime contro l'82% dell'avversario pur tenendo bene il campo e riuscendo con il dritto incrociato e con alcune accelerazioni a regolare il russo dove necessario. L'incontro vede un primo set senza break fino al undicesimo gioco, con la battuta mantenuta da entrambi e l'equilibrio a regnare per gran parte del primo set. L'italiano prova a variare il suo gioco, con palle corte pur mostrando meno brillantezza in risposta rispetto agli altri match giocati in questa stagione. Sul 4-3 a favore di Sinner, l'altoatesino inizia ad alzare il ritmo, aiutandosi con la battuta e con il rovescio ma Khachanov rimane lucido e pareggia i conti dopo essere arrivati ai vantaggi, proprio grazie ad un ACE che risulta decisivo.

Sinner risponde subito con un nuovo vantaggio, lasciato a 15 l'avversario grazie ad un paio di servizi esterni molto efficaci. Il russo tiene bene il fondo e limita gli errori, errori che invece condizionano la prestazione di Sinner impedendogli di prendere il definitivo controllo dell'incontro. Dopo il 5-5 è nuovamente l'altoatesino ad andare al servizio, aiutandosi con la battuta esterna che fa soffrire particolarmente Khachanov ma è il russo a sfruttare alcune imprecisioni dell'altoatesino, chiudendo a suo favore la prima palla break dell'incontro e portandosi sul 6-5 dopo che lo stesso Sinner era stato avanti 30-0. Il numero 17 del mondo cerca di sfruttare il momento e spinge con il servizio, capitalizzando con la battuta e aiutandosi con gli errori dell'italiano. Il primo set va così in archivio 7-5 a favore del russo meritando il risultato dopo 51 minuti di gioco. La seconda partita vede Sinner subito al servizio, con l'italiano a provare a scappare e il suo terzo doppio fallo del match a condizionare un primo game che comunque viene gestito con personalità dall'azzurro portandosi subito sul 1-0.

A questo punto è Khachanov a commettere alcuni errori di troppo che portano al break a favore di Sinner che sale 2-0 e poi torna al servizio, trovando una maggiore spinta proprio da questo colpo che tanto gli era mancato nel primo set e arrivando così rapidamente sul 3-0. L'azzurro sembra aver cambiato decisamente passo, con un'intensità ritrovata pur contro un Khachanov che accorcia sul 1-3. Sinner però conferma il break e arriva rapidamente sul 4-1 con una battuta che offre quel sostegno necessario a mettere alle strette il russo. L'avversario però continua a tenere bene il campo e un game a vuoto dell'italiano porta il punteggio sul 2-4, con Sinner che tuttavia riprende subito la trama e con dritto e servizio sale 5-2 avvicinandosi alla conquista del secondo set. Khachanov risponde subito, conquistando il suo game in battuta ma finendo soltanto per allungare di un gioco la fine della seconda partita, con la combinazione servizio e dritto di Sinner a chiudere i giochi del set, pareggiando i conti 1-1 dopo il 6-3 dell'azzurro.

Nel terzo e decisivo set, il fuoriclasse di Sesto Pusteria prosegue nella crescita di gioco mostrata nella partita precedente, alzando l’asticella proprio nel momento più importante. Il match rimane comunque in equilibrio fino al 2-2, quando c’è il break a favore dell’azzurro e poi l’allungo al servizio sul 4-2. Khachanov non vuole però cedere e va a servire in maniera decisa, aiutandosi con gli ACE nella conquista di un game arriverò comunque ai vantaggi. Sinner risponde allo stesso modo in avvio dell’ottavo gioco archiviando rapidamente il game che lo porta sul 5-3. Khachanov va così a servire per rimanere nel match ma l’azzurro è in un momento di grazia, riuscendo a compiere l’ultimo e decisivo break che chiude il match sul 6-3 conquistando così i quarti di finale. Tanti errori per l’azzurro ma anche la difesa di una doppia palla break annullata nel momento deciso dell’incontro.

Sinner era reduce dal successo contro un altro russo, Pavel Kotov e ora se la vedrà con il numero 17 del mondo per il passaggio ai quarti. I precedenti erano 3-1 a favore del ventiduenne di Sesto Pusteria con vittorie consecutive nelle ultime sfide per l'italiano e l'ultima sconfitta rimediata al primo turno degli US Open 2020. L'altoatesino poi non ha sbagliato più contro il russo, contro il quale si è imposto nel 2021 in semifinale all'ATP 250 di Melbourne e ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami. Ultimo match tra Sinner e Khachanov, gli ottavi di finale degli Australian Open, nei quali l'azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 per poi conquistare la vittoria finale nello Slam australiano. Nel turno precedente l'avversario di Sinner si era liberato di un altro italiano, Flavio Cobolli, sconfitto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, evitando di fatto al numero uno italiano il secondo derby di questo Masters 1000 (vittoria nel secondo turno contro Lorenzo Sonego per 6-0, 6-3). Per il numero uno d’Italia ora ci sarà un giorno di riposo prima del ritorno in campo con l’azzurro che attenderà il vincente tra Ruud e Auger-Aliassime per scoprire il suo avversario ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid.