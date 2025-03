Sport Village in festa. Che trionfo per Ferretti

Per il terzo anno consecutivo il comitato provinciale della Federazione Italiana tennis e padel ha scelto lo Sport Village di via Ponte Buggianese a Buggiano come teatro del Torneo Assoluto di Quarta Categoria, una delle manifestazioni tennistiche di punta in ambito provinciale per la categoria di riferimento, contenente i tornei singolare maschile e femminile e doppio maschile e femminile. L’edizione 2025 del torneo, svoltasi nei giorni scorsi, ha visto il raggiungimento della quota record di 155 iscritti, di cui 89 nel tabellone singolare maschile, l’unico vinto peraltro da un atleta di casa: Nicola Ferretti, il portacolori di Sport Village, ha trionfato superando di slancio un avversario dietro l’altro e battendo in finale in due set (7-5 6-2) il giovane Andrea Sali, talento della Tennistica Montalese, il quale può però consolarsi con la vittoria nel doppio maschile ottenuta insieme al compagno Niccolò Cavallaro grazie a un netto 6-4 6-1 ai danni del duo Cipriani-Pesi.

"La soddisfazione di vedere un nostro tesserato trionfare nel torneo che ha registrato il maggior numero di iscritti è grande – commenta il presidente di Sport Village Francesco Fornaro – . Nicola è qui con noi da tanti anni e la sua è stata un’impresa visto che alla vigilia non era nel novero dei favoriti ma veniva considerato una mina vagante".

Nel singolare femminile non è riuscita invece Sara Incerpi, tennista dello Sporting Club Montecatini, ad avere la meglio su Marta Gori del TC Casalguidi, laureatasi campionessa al termine di un match comunque combattuto (6-4 6-4 il punteggio), mentre nel doppio il successo è andato alla coppia composta da Elisa Monti e Margherita Benti. "Il numero di iscritte nei tabelloni femminili è stato di molto superiore rispetto agli anni scorsi, pareggiando quasi quello degli uomini, ciò significa che il movimento è in salute e i recenti successi di Sinner ma in generale del tennis italiano sono un volano incredibile che poi ha i suoi effetti anche a livello capillare – commenta Fornaro – A tal proposito voglio rivolgere un ringraziamento alla Federazione per averci scelto per il terzo anno di fila come sede del torneo, il nostro è un lavoro che parte da lontano e che sta dando sempre più frutti".

Filippo Palazzoni