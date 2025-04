Sporting Club Montecatini: al via il campionato di serie B1 in Valdinievole

Fine settimana a tutto tennis in Valdinievole. Le squadre, maschile e femminile, dello Sporting Club Montecatini inizieranno le loro fatiche stagionali: per entrambe, il campionato nazionale di serie B1. Prima giornata venerdì 25 aprile, seconda appena due giorni dopo, domenica 27 aprile. Per gli uomini del capitano non giocatore Daniele Balducci, esordio casalingo dalle 10 contro il Tennis Modena; per le donne, guidate da Giulia Ferrari, debutto dalle 10 a Padova contro il Plebiscito. Secondo turno con le donne sui campi di casa dalle 10 contro San Giorgio del Sannio e con gli uomini impegnati, sempre a partire dalle 10, sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

Obiettivo di entrambe, il mantenimento della categoria. La regular season maschile si concluderà domenica 8 giugno. Girone a 7 per i nostri, che si confronteranno con Sporting Club Sassuolo, Tennis Club Terranova, Tennis Club Treviglio, Tennis Modena, Play Pisana e Circolo Tennis Dino De Guido Mesagne. Stesse date per la B1 femminile; girone a 7 con Tennis Club Baratoff Pesaro Urbino, Santa Margherita Ligure, Virtus Tennis Bologna, Plebiscito Padova, San Giorgio Del Sannio e Circolo Tennis Vela Messina. Agli ordini del responsabile tecnico della società Daniele Balducci, troveremo nella formazione di B1 maschile il trentenne Lorenzo Braccini, il trentunenne Matteo Bindi, i 17enni Lorenzo Balducci e Davide Covi, i 16enni prossimi 17enni Gianluca Fabiani e Tommaso Melosi, il 20enne Alessio Pierotti. Sono stati tesserati anche quattro stranieri: il francese Remy Boutiller, a Montecatini per il secondo anno consecutivo, i tedeschi Milan Felix Welte e Marlon Amar Marie Vankan, lo spagnolo Pablo Ginel Masjuan. Come anticipato, a Giulia Ferrari, 31 anni, il ruolo di capitana-giocatrice (all’occorrenza) della compagine femminile. Con lei, la 27enne Gloria Ceschi, la 19enne Vittoria Benedetti, la 18enne Elisa Petroni e, volto nuovo, la 19enne Valentina Merku.

Gianluca Barni