Sulla terra rossa del Tennis Club Ambrosiano. Avvenire, tre italiani ai quarti. Ghia unico azzurro nel maschile

Giornata di rivoluzione al Torneo Avvenire, che ha allineato i tabelloni dei due tornei under 14 e under 16 ai quarti di finale. Sui campi del TC Ambrosiano è terminata la corsa del numero 1 maschile under 14: il rumeno Andrei Radu è stato eliminato dal lettone Gustav Brizs per 7/5, 7/5. Della sua uscita ne approfitta il secondo favorito, l’olandese Stan Put che ha rifilato un 6/2, 6/2 allo spagnolo Escarda Pineiro. Ma il protagonista di giornata è il portacolori del circolo TC Bonacossa Giorgio Ghia: vincitore sullo spagnolo Fernando Fontan Pardo De Santayana per 6/3, 6/4, oggi è atteso dal finlandese Alex Tuomolin, testa di serie numero 3.

In campo femminile approdano ai quarti le prime quattro teste di serie: la rumena Pop ha battuto Sofia Ferraris 7/5, 6/1, mentre la lettone Berzona ha concesso appena tre giochi (6/2, 6/1) ad Arianna Ovarelli così come l’israeliana Baranes all’italiana Martina Matarrese. la lettone Darina Matvejeva, ha approfittato del ritiro della svedese Bernstein. Per l’italia rimangono in gara Anna Nerelli (4/6, 6/2, 6/4 alla sorella d’arte Elisa Pieri) e la romana Delle Molle che ha concesso un game alla milanese Castracani. Nel tabellone under 16 avanza il favorito portoghese Goncalo Castro, che incontra in semifinale Alessandro Maina. L’altra sfida fra Mattia Baroni e Francesco Pansecchi. Silvio De Sanctis