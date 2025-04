Super Slam di Tennis al Ct Siena: Chizuru Noda trionfa tra le Under 14

Si è conclusa nei campi del Ct Siena la prova del Super Slam di tennis riservato alle categorie Under 12 e Under 14 maschile e femminile. Chizuru Noda (cat. 4.1 del The Village Grosseto) è stata la sorpresa della manifestazione. La giovane atleta ha vinto la categoria Under 14 partendo dalle qualificazioni. Approdata nel tabellone principale, ha sconfitto la testa di serie n. 1 Sofia Maria Casini (cat. 3.2, Libertas Sport Livorno) ed è arrivata, turno dopo turno, alla finale dove ha superato Carlotta Melani (testa di serie n° 3, cat. 3.2, Giotto Arezzo) 6-4 6-3.

Tra le Under 12 si è imposta la testa di serie numero 1 Ginevra Mannari (cat. 3.3, Libertas Sport Livorno) che in finale ha battuto la testa di serie numero 2 Arianna Di Beo (cat. 3.4, Firenze Ovest) per 6-1 6-4. Tra gli Under 12 maschile spicca Jacopo Meini (cat. 3.4, Pistoia e t.s. n. 1) si è imposto su Niccolò Della Corte (cat. 3.5, Pontedera e t.s. n. 2) per 6-4 6-0. Infine, nel tabellone maschile Under 14 Diego Antonini (cat. 3.1, Santa Croce e t.s. n. 1) ha superato Enrico Palumbo (cat. 3.3, Giotto Arezzo e t.s. n. 7) con il punteggio di 6-7 7-6 10-7.

"È stata una settimana intensa ma di grande soddisfazione – ha dichiarato la presidente del Ct Siena, Giulia Collodel – abbiamo avuto 140 ragazzi; hanno contribuito al successo della manifestazione la segreteria, il ristorante e tutti i nostri giudici arbitri che ringrazio. Come ringrazio i soci che ci hanno supportato e il vicepresidente del Comitato Regionale Fitp, Romeo Tanganelli, per l’opportunità di ospitare questa prova del Super Slam". "E’ stato un torneo di buon livello tecnico – ha aggiunto il ds, Paolo Bassi –: i nostri ragazzi del Circolo hanno potuto misurarsi con i migliori pari età della regione. Una bella occasione per festeggiare il ritorno del tennis giovanile di livello al Ct Siena".