Tennis A Cervia la Coppa Hotel Globus . E scatta il memorial Mario Cortesi Il torneo nazionale Open maschile 'Coppa Hotel Globus' al Circolo Tennis Cervia ha raggiunto i quarti di finale con grandi nomi in campo. Al via anche il memorial 'Mario Cortesi' per giocatori di 3° categoria. Al Circolo Tennis Cacciari di Imola si disputano importanti tornei, tra cui il 'Mauro Ricci' e il trofeo 'Studio Seta'.