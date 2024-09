Tennis. Campionati Under 14: "Organizzazione ok»

Le giovani promesse del tennis italiano si sono sfidate sui campi del Tc Spezia, in occasione della finale del campionato nazionale Under 14 a squadre. La vittoria è andata al Circolo Tennis Giotto di Arezzo primo sulla rosa di 8 squadre di scena al Ct Spezia. "Organizzazione impeccabile, con personale sempre attento e puntuale – sottolinea il consigliere regionale delle federtennis Roberta Piagneri – strutture decisamente all’altezza, in un paesaggio da incorniciare. Belle partite, davanti ad un folto pubblico, tra cui, nei tre giorni di sfide, tanti bambini e ragazzini". Piagneri, che rappresentava il Comitato ligure della Fit ligure (fondamentale per il successo della candidatura del Ct Spezia ad allestire la competizione) presieduto da Andrea Fossati, è stata supportata nelle premiazioni da Massimo Dardano, direttore sportivo del circolo, vero motore dell’evento insieme al resto del consiglio direttivo. "Il tempo – afferma Dardano – ci ha aiutati, nonostante le tante nuvole, poiché non c’è stata partita giocata sotto l’acqua. Per il resto un grosso grazie a tutti, dai giudici alla segreteria. Senza dimenticare il servizio di trasportation, manutenzione dei campi, incordatura, fotografia, ristorazione, assistenza sanitaria garantita dalla Croce Rossa e l’appoggio del Comitato Federazione tennis Liguria".

Con giudice arbitro Antonella Finazzi, questo il dettaglio dei risultati: Canottieri Casale-Match Ball Firenze 2-1, Tennis School Catania-Eur Sport Roma 0-2, Cs Plebiscito Padova-Vavassori T.T. 2-1, Accademia Tennis Napoli-Giotto di Arezzo 0-2; Casale-Roma 1-2, Padova-Arezzo 1-2; Arezzo-Roma 2-1. Classifica finale: 1) Giotto Ar, 2) Eur Sporting Roma, 3) Plebiscito Padova, 4) Canottieri Casale Monferrato, 5) Vavassori Brescia, 6) Match Ball Firenze, 7) Tennis School Catania, 8) Accademia Napoli. "Tutte belle squadre, con buoni giocatori, di cui due –conclude Franco Paolini, a suo tempo fra i 20 venti tennisti d’Italia, che a San Venerio è di casa – forse anche tre, possono arrivare davvero lontano magari anche a livello internazionale".

Marco Magi