Tennis A1. Sinalunga ora può festeggiare: conquistata la salvezza. Bastava un tris di vittorie e sono arrivate contro Pistoia

Bastavano un tris di vittorie per garantirsi la salvezza automatica e queste sono arrivate grazie a tre singolari. Il Tc Sinalunga supera nei play-out il Tc Pistoia e resta in serie A1 di tennis, la massima competizione nazionale a squadre. Il match di ritorno tra le mura amiche non ha ribaltato il pronostico che vedeva favorita la squadra vicecampione d’Italia: dopo il 4-2 ottenuto a Pistoia c’era fiducia nell’ambiente anche se nel tennis, è noto, non c’è mai niente di scontato. I tre punti sono arrivati grazie a Matteo Gigante, che si è preso la rivincita su Leonardo Rossi (64 62), dallo spagnolo Roca Batalla, non al meglio fisicamente e dimostrando di nuovo un forte attaccamento ai colori sinalunghesi, che ha vinto sul francese Jules Marie in un match conclusosi al terzo set (75 46 75) e da Marcello Serafini (26 64 75) su Lorenzo Vatteroni, un successo sofferto e che ha regalato emozioni. Con questa salvezza nel 2025 il Tc Sinalunga inizierà la sua ottava stagione in serie A1, la quarta consecutiva, con un palmares di un titolo di campione d’Italia, una finalissima persa ma soprattutto la soddisfazione di aver portato il grande tennis, e giocatori internazionali, sui campi in terra rossa del circolo di casa. Il nome di Sinalunga ha fatto il giro dell’Italia. Niente male davvero per una piccola realtà così appassionata a questo sport che si avvale di tecnici che conoscono il tennis a tutti i livelli. E se la serie A è un orgoglio, il fiore all’occhiello del Tc Sinalunga resta il settore giovanile con tanti ragazzi saliti alla ribalta e che competono a livello nazionale. Un movimento che non ha eguali in zona e che potrà crescere ulteriormente se arriveranno quelle nuove strutture di cui da tempo si parla. Tra i principali sport di squadra solo a Sinalunga, nel territorio senese, si gioca nella massima serie: un fatto che è un vanto per questa solida realtà.

Luca Stefanucci