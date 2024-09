Tennis, Prato rappresentata da due realtà in serie A2

Prato, 4 settembre 2024 - La serie A del tennis prenderà il via domenica 6 ottobre e la provincia di Prato sarà rappresentata da due formazioni entrambe in serie A2, ossia il Tc Bisenzio Manteco nel torneo maschile e il Tc Prato in quello femminile. I lanieri sono stati inseriti nel girone 2 ed esordiranno in terra siciliana contro il Ct Palermo 2 (6 ottobre). Il calendario prevederà successivamente un turno di riposo e poi la sfida casalinga (domenica 20 ottobre) contro il Ct Zavaglia. Seguiranno due trasferte (27 ottobre) al Ct Maglie e 3 novembre al Tc Scaligero, mentre gli ultimi due impegni contro il Tc Genova (10 novembre) e Ronchi Verdi (17 novembre) saranno sul campo amico.

Lo scorso anno la formazione del Fabbricone è retrocessa dall'A1 e in questa stagione l'obiettivo sarà cercare di ritornare immediatamente nella massima serie. "Sarà un girone difficile ma stimolante con tante squadre importanti - spiega il direttore sportivo Stefano Bonechi - la prima gara in casa sarà domenica 20 ottobre e sono sicuro che avremo il pubblico delle grandi occasioni perché per noi la serie A è qualcosa di straordinario".

Nel girone 2 di serie A2 femminile è stata inserita la formazione del Tc Prato che resterà a riposo nel primo turno e debutterà poi con due partite casalinghe: domenica 13 e domenica 20 ottobre faranno tappa in via Firenze prima Stampa Sporting Torino e successivamente il Tc Parioli Roma. Domenica 27 ottobre fuori casa ecco l'appuntamento con l'Apem Copertino, mentre la terza partita davanti al proprio pubblico verrà disputata domenica 3 novembre con il Tc Beinasco. Infine, sono previste due impegnative trasferte domenica 10 novembre contro il Ct Ceriano e domenica 17 novembre con il Cus Catania. "Nella prima giornata staremo a vedere e poi due partite casalinghe contro Stampa Sporting e Tc Parioli - spiega Claudia Romoli, capitana del Tc Prato - accanto alla squadra dello scorso anno abbiamo aggiunto la toscana Tatiana Pieri che può dare un valore aggiunto al team che lo scorso anno arrivò vicinissimo alla promozione".