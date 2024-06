Tennis. Al Marfisa è scattato il torneo Open

Nel fine settimana, con il patrocinio del Comune di Ferrara, ha preso il via al T.C. Marfisa il torneo Open maschile da millecinquecento euro di montepremi. Sono 123 i giocatori di quarta, terza e seconda categoria iscritti e pronti ad incrociare le racchette per avanzare in un tabellone che si preannuncia ricco di sfide spettacolari e di alto livello, serate imperdibili per gli appassionati.

In questi giorni stanno scendendo in campo per primi i “quarta”, i migliori dei quali si cimenteranno poi nel tabellone dei “terza”. Il torneo entrerà nel vivo alla fine della prossima settimana, quando si vedranno in campo i giocatori di seconda categoria.

A difendere i colori ferraresi ci sono molti rappresentanti dei circoli cittadini e della provincia.

Gli incontri si disputeranno ad ingresso libero sui campi di via Saffi 44, orientativamente dalle 18 alle 23 circa. Il dettaglio sul portale unico delle competizioni della Fitp.

Nella foto, la premiazione della passata edizione.

re. fe.