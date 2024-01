Tennis al tc italia. I piccoli Diamanti che hanno vinto il torneo

Piccoli ‘diamanti’ per il futuro del tennis crescono nel torneo “Autocarrozzeria Il Diamante” svoltosi sui campi del Tennis Italia di Forte dei Marmi e del Circolo tennis Lagomare di Torre del Lago. Un evento che ogni anno non tradisce le aspettative della vigilia: tanta passione, piccoli tennisti e tenniste che dimostrano di avere il bernoccolo per questo sport. Se diventeranno “qualcuno”, lo dirà in futuro. In campo maschile, la manifestazione è andata in archivio con il successo di Matteo Brizzi su Elia Santini per 2-0 (7-5, 6-4) nell’Under 12; nella categoria Under 10, il titolo è andato a Piero De Julis che nella finale ha superato per 2-1 (3-6, 6-3, 10-8) Simone Aliotta. Fra le ragazzine, la categoria Under 12 è stata timbrata dal successo di Aurora Garzella che ha sconfitto Carolina Pacini per 2-0 (6-3, 6-2); nella categoria Under 10, successo di Aurora Mazzella su Vittoria Maccarone per 2-1 (6-4, 2-6 e 10-8). Il torneo è stato anche un modo per ricordare la figura del maestro Gino Bertolucci, un personaggio carismatico e indimenticabile del movimento tennistico nazionale.