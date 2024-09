Tennis. Arginelli e Foggia incantano a Bari. Tris tricolore per la Meridiana

È stato un fine settimana di trionfi per il Club La Meridiana di Modena del direttore tecnico Alessandro Arginelli, che è tornato da Bari con tre titoli ai campionati italiani Under 11 femminili. Grandi protagoniste ancora una volta la modenese Carlotta Arginelli e la bolognese Sofia Foggia, che hanno sbaragliato la concorrenza (in foto). In doppio hanno portato a casa il titolo tricolore battendo in finale Virginia Cereghini (TC Lecco) e Carla Rebecca Francia (Canottieri Casale) con un netto 6-1 6-3, a coronamento di un cammino senza cedere nemmeno un set che le aveva viste battere in ordine Colaianni-Tano (6-0 6-2), Foschini-Novello (6-4 6-4) e in semifinale l’altra coppia modenese Di Bernardini-Serra Zanetti (6-2 6-2). Un dominio ribadito anche nel singolare, dove le due compagne di squadra si sono sfidate in finale da prime due teste di serie del tabellone: Arginelli ha sconfitto in fila Imperia, Rondina e Freni con un triplo 6-0 6-0 poi Francia 6-3 7-5 in semifinale, mentre Foggia ha piegato Teresa (6-2 6-0), Rossano (6-0 6-1), Chiodelli (6-3 6-0) e in semifinale Fredduzzi (7-6 6-0) prima del derby che ha visto Sofia Foggia imporsi con un doppio 6-4 al termine di una sfida bellissima, che ha confermato il talento delle due compagne di squadra.

d.s.