Tennis. Ascanelli e Ronconi protagoniste a Faenza. Esordio vincente del Cus al ’Trofeo Quattrocchi’

Il Cus Ferrara targato Salvi ha esordito vincendo a Faenza nella prima giornata di gara del trofeo Quattrocchi, campionato regionale femminile di terza categoria, con Matilde Ascanelli e Martina Ronconi protagoniste del successo per 2-1 sui campi in terra rossa del Circolo atletico Faenza. Le ragazze allenate dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore Davide Ghidoni, partivano sfavorite in questa partita, dove entrambe le avversarie risultavano con classifica superiore. E invece vittoria per Martina nel suo singolare, contro la 3.1 Angie Bentini per 62/26/107, in una partita molto combattuta, decisa al super tiebreak finale. Matilde, classe 2008, è incappata in una sconfitta contro la 3.4 Miriam Sadori per 64/62. Sul risultato di 1-1, doppio di spareggio affidato sempre alla coppia Ascanelli/Ronconi contro Bentini/Nucci. Prestazione delle cussine di grande valore, con netta vittoria per 62/60, in una partita giocata a senso unico.