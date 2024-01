Tennis. Australian Open, per Bronzetti subito un test duro

Non un sorteggio favorevole, quello degli Australian Open per Lucia Bronzetti. Il primo slam dell’anno, che partirà questa domenica a Melbourne, porta in dote subito una testa di serie per la tennista verucchiese, che troverà nel suo match d’esordio l’ucraina Tsurenko, numero 28 del seeding. Una giocatrice esperta, di 34 anni, reduce da alcune ottime campagne slam nel 2023 (ottavi di finale al Roland Garros e a Wimbledon) e soprattutto vincente in maniera netta nell’unico testa a testa tra le due, quello di Madrid 2023 (6-1, 6-3). La vincente del match troverà al secondo turno chi la spunterà tra Masarova e Sasnovich, due giocatrici di classifica inferiore a Bronzetti. All’eventuale terzo, invece, possibile scontro con una delle favorite del torneo, la bielorussa Sabalenka. Un inizio di annata sfortunato a livello di sorteggi per l’italiana.