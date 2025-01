Tennis. Bronzetti fuori al secondo turno a Melbourne

Finisce al secondo turno, l’avventura di Lucia Bronzetti agli Australian Open. La tennista verucchiese, capace di piazzare il gran colpo contro Azarenka al primo turno, deve inchinarsi al secondo alla romena Jaqueline Cristian, capace di imporsi con un doppio 7-5. Il primo set ha seguito i servizi fino al 4-3 per Cristian. Poi la romena ha operato il break strappando il servizio a Bronzetti, servendo così sul 5-3. L’azzurra è riuscita a recuperare, ma a un passo dal tie-break ha perso il servizio. Cristian, dopo essersi aggiudicata la prima frazione per 7-5, è volata sul 3-0 nel secondo. Partita finita? No, perché Bronzetti ha conquistato quattro giochi consecutivi. Sul 6-5 per la romena, Bronzetti è andata a servire, è arrivata sul 40-0 e sembrava davvero a un soffio dal tie-break. Anche in questo caso, però, il 13° gioco non è arrivato, con Cristian ad aggiudicarsi sei dei successivi sette punti per il 7-5, 7-5 finale.