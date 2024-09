Tennis. Bronzetti, niente finale in Tunisia. La Sramkova vince in due set

Niente finale a Monastir per Lucia Bronzetti, che dopo un bel percorso lungo tutto il torneo, si arrende in semifinale alla slovacca Sramkova, numero 136 del mondo, che la batte in due set, 6-3, 6-4. Nei quarti di finale la verucchiese era riuscita a imporsi in maniera netta sulla croata Ruzic, finendo col dominare sul 6-2, 6-1 senza lasciare alcuna possibilità di replica all’avversaria. In semifinale le difficoltà si sono moltiplicate, un po’ per il buon tennis di Sramkova e un po’ per qualche occasione mancata. Va a strappi il primo set, con la slovacca sul 2-0 prima di tre game consecutivi di Bronzetti che sembrano poter cambiare del tutto l’andamento dell’incontro. È il momento migliore per Lucia, ma d’improvviso ecco che Sramkova rientra in partita, tira sulle righe e infila quattro giochi di fila per il 6-3. L’azzurra non si perde d’animo, riprende col suo tennis di continuità e pressione e sale 2-0 nel secondo prima della reazione dell’avversaria, capace di recuperare subito il break di svantaggio. La gara va avanti sui servizi fino all’epilogo. Cruciale proprio l’ultimo game, con Bronzetti a perdere la battuta sul 4-5. Sul 15-40, è un rovescio centrale lungo a mandare in finale la slovacca e a decretare la fine del Jasmin Open per Bronzetti. La verucchiese si può consolare con la convocazione alla Billie Jean King cup assieme a Paolini, Cocciaretto, Errani e Trevisan. Le ragazze di Tathiana Garbin se la vedranno dal 16 novembre con la vincente di Giappone-Romania.