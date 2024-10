Tennis. Bronzetti spreca. Niente finale in Cina

Lucia Bronzetti spreca una gigantesca occasione in semifinale al Wta 250 di Guangzhou, in Cina, e cede al tie-break del terzo a Cristina Dolehide. L’americana s’impone 6-3, 3-6, 7-6 (9) in una partita dai mille saliscendi e dalle sliding doors infinite. Nel primo set è Dolehide a comandare il gioco grazie alla maggior capacità di essere efficace coi suoi due colpi potenti dal centro del campo. L’americana sale 5-1, perde uno dei due break di vantaggio, ma poi chiude sul 6-3 abbastanza agevolmente. Nel secondo Bronzetti è più vivace e soprattutto riesce a muovere meglio l’avversaria, che poi sbaglia un po’ più spesso una volta costretta a correre. La verucchiese sale 3-1, è rimontata sul 3-3 ma poi spinge fino a impattare il conto dei set col 6-3. Nel terzo, durato un’ora e 12 minuti, accade di tutto. Prima Dolehide sembra lanciata, tanto che va 3-1 e poi anche 5-2. A quel punto ecco il gran recupero di Bronzetti, che infila quattro giochi consecutivi fino al 6-5 e servizio. La verucchiese però perde la battuta e si va al tie-break. Lì l’azzurra ha tre matchpoint consecutivi sul 6-3 e uno sul 7-6, ma li spreca. Dolehide ne approfitta, la spunta 11-9 e va in finale contro Olga Danilovic, la figlia di Sasha.