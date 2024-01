Tennis. Carlotta Arginelli da applausi al ’Lemon Bowl’. Raggiunge i quarti di finale da debuttante

Si è fermata ai quarti di finale la marcia di Carlotta Arginelli (foto) al debutto assoluto nel ’Lemon Bowl’, il torneo internazionale giovanile di Roma giunto alla 40esima edizione, che sui campi dei più importanti club della capitale (Salaria Sport Village, Forum Sport Center, Panda Tennis Club, Le Molette e Bel Poggio) ha riunito oltre 1.500 giovani talenti della racchetta provenienti da 32 nazioni diverse. Inserita nella categoria Under 12 contro avversarie più grandi, la talentuosa classe 2013 de La Meridiana allenata da papà Alessandro, ha stupito tutti e al primo anno di categoria è arrivata subito fra le migliori otto del prestigioso seeding, 6 successi in 7 gare. Un cammino cominciato con il doppio 6-1 ad Allegra Fantechi (Firenze Ovest) e il doppio 6-0 su Victoria Doveri (Kipling Tennis Roma) che sono valsi l’agevole pass per il tabellone successivo, dove Carlotta ha eliminato in serie le altre due romane Luce Pintaldi del Team Vianello (6-3 6-1) e Chiara Titilina (Md Tennis) per 6-1 7-5, approdando la tabellone principale dove ha battuto nei 16esimi Ilinka Cilibic (Massa Lombarda) per 6-4 6-1 e negli ottavi la pisana Chiara Campioni (Ct Pontedera) per 6-1 6-0. Nei quarti l’avversaria era di quelle di spessore, la 2012 Alisiia Bodnar già in luce in numerosi tornei in giro per l’Europa, nata in Ucraina ma trasferitasi dopo la guerra in Polonia. Carlotta ha giocato alla pari, arrendendosi 6-4 6-3 alla fine di un percorso che l’ha vista come unica di categoria 4.4 arrivare fra le migliori otto. Per la giovane modenese sarà un 2024 fitto di impegni che a febbraio la vedrà di scena in Gran Bretagna e nel raduno azzurro di Formia. Davide Setti