Tennis. Ceriano “torna“ in A2: "Obiettivo salvezza»

Ci sono anche una spagnola e una polacca nella nuova formazione del Club Tennis Ceriano che dopo la retrocessione dell’ultimo campionato in serie B1 femminile è stato ripescato e rilancia così le proprie ambizioni in Serie A2 femminile. La squadra del presidente Severino Rocco è pronta a scendere in campo per una nuova stagione con tante novità ma anche alcune certezze. Le new entry sono la 24enne iberica Rosa Vicens Mas, classificata 2.1 e già numero 175 nel ranking Wta; la polacca Maja Chwalinska, anche lei 2.1 e numero 172 al mondo (149 come best ranking) oltre a Greta Greco Lucchina (2.3), Carola Cavelli (2.4) e Ilaria Pennati (2.7). Tra le colonne portanti del Ct Ceriano confermate ci sono Anna Turati (2.3) e Camilla Scala (2.5), mentre in rappresentanza del vivaio ci saranno ancora una volta Rachele Zingale (2.5), Maria Aurelia Scotti (2.5) e Martina Morotti (3.1). Ampia scelta per un campionato altamente competitivo che si aprirà in trasferta il prossimo 6 ottobre contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino. Seguiranno le partite in casa contro Apem Copertino il 13 ottobre e Cus Catania il 27 ottobre (intervallate dal turno di riposo). Nella quinta giornata (3 novembre) il club brianzolo affronterà il Tennis Club Parioli a Roma, nella sesta (10 novembre) il duello in casa contro il Tennis Club Prato. Infine, la fase a gironi si concluderà con la trasferta del 17 novembre in Piemonte, per affrontare il Tennis Beinasco.

"La Serie A2 presenta due gironi equilibrati - ha commentato il presidente Rocco -, con alcune squadre favorite. Noi partiamo con l’obiettivo di salvarci, ma molto dipenderà da quali giocatrici si riuscirà a schierare giornata per giornata. La speranza è che i nuovi acquisti riescano a dare manforte alle ragazze che lottano con noi da anni". Tra meno di un mese la parola al campo.

Ro.San.