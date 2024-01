Tennis circuito Tpra. Si riprende a giocare a San Benedetto col singolare maschile

Sarà un mese a tutto tennis. Dopo la sosta natalizia riprendono infatti i tornei di singolare e doppio che fanno parte del circuito provinciale della rassegna Tpra che consentirà ai giocatori spezzini di ottenere i punti per accedere alla finale regionale quindi alla finalissima in programma in primavera a Roma. Il primo classificato nei singolari, sia maschile che femminile, accederà direttamente al Foro Italico senza passare per il Master. Si riparte quindi sabato e domenica con il singolare maschile in programma al circolo di San Benedetto. Il 14 gennaio si torna al Tc Sarzana di via Posta Vecchia per il doppio maschile organizzato da Pier Aldo Canessa. Nel fine settimana del 20 e 21 appuntamento all’impianto di Follo per il doppio misto, referente Maurizio Vallesi quindi nel week end del 27 e 28 gennaio si giocheranno ancora al Tennis Club Sarzana di via Posta Vecchia sia il doppio maschile che femminile.