Tennis. Ct Firenze aspetta il Torneo Under 18

Inizierà fra pochi giorni l’attività agonistica ad alti livelli al Circolo Tennis Firenze. Si parte con un qualitativo torneo Open che prenderà il via sabato 17 febbraio per concludersi il 3 marzo. Subito dopo, dal 25 marzo, spazio alla prestigiosa 47° edizione del torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze con finali in programma a Pasquetta. Torneo che torna ad altissimi livelli dopo i difficili anni della pandemia. Sotto l’aspetto agonistico da ricordare le numerose squadre di tennis biancorosse impegnate nei vari campionati, dai giovani ai veterani. La serie B2 femminile e la serie C maschile saranno le formazioni di punta del Ct Firenze. Fiore all’occhiello la Scuola Tennis con istruttori qualificati che lavorano per far crescere e divertire le giovani promesse.

Il Circolo Tennis Firenze ha visto la conferma alla guida del club a seguito di elezioni del presidente Carlo Pennisi.

F. Que.